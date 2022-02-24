Реконструкцию комплекса Института экспериментальной кардиологии в Москве завершат в 2023 году
Работы по реконструкции зданий Института экспериментальной кардиологии в Москве завершатся в третьем квартале 2023 года. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик в сфере строительства».
На данный момент специалисты проводят демонтаж внутренних перегородок и инженерных систем, разбирают полы и очищают стены от старой краски. В здании института ведутся ремонтно-восстановительные работы, рабочие устанавливают системы водоснабжения и канализации, а также электроснабжения и вентиляции.
— Проектом предусмотрена реконструкция четырех строений. Запланировано оснащение учреждения современным научно-исследовательским оборудованием. Работы ведутся в рамках выполнения государственной программы «Развитие здравоохранения». Завершить реконструкцию здания института планируется в III квартале 2023 года, — уточнили в пресс-службе.
Также в здании заменят двери, витражи, окна и лифты, сделают ремонт лестниц. Отделка помещений не повлияет на внешний архитектурный облик института.
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