Реконструкцию комплекса Института экспериментальной кардиологии в Москве завершат в 2023 году

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

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Работы по реконструкции зданий Института экспериментальной кардиологии в Москве завершатся в третьем квартале 2023 года. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик в сфере строительства».

На данный момент специалисты проводят демонтаж внутренних перегородок и инженерных систем, разбирают полы и очищают стены от старой краски. В здании института ведутся ремонтно-восстановительные работы, рабочие устанавливают системы водоснабжения и канализации, а также электроснабжения и вентиляции.

— Проектом предусмотрена реконструкция четырех строений. Запланировано оснащение учреждения современным научно-исследовательским оборудованием. Работы ведутся в рамках выполнения государственной программы «Развитие здравоохранения». Завершить реконструкцию здания института планируется в III квартале 2023 года, — уточнили в пресс-службе.

Также в здании заменят двери, витражи, окна и лифты, сделают ремонт лестниц. Отделка помещений не повлияет на внешний архитектурный облик института.

22 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о втором этапе ремонта стадиона «Торпедо» на юге столицы.