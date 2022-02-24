Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Реконструкцию комплекса Института экспериментальной кардиологии в Москве завершат в 2023 году

Георгий Соланович

Город
Реконструкцию комплекса Института экспериментальной кардиологии в Москве завершат в 2023 году
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Россия, Москва, 3-я Черепковская улица, 15Ас1 Карта всех событий

Работы по реконструкции зданий Института экспериментальной кардиологии в Москве завершатся в третьем квартале 2023 года. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе компании «Единый заказчик в сфере строительства».

На данный момент специалисты проводят демонтаж внутренних перегородок и инженерных систем, разбирают полы и очищают стены от старой краски. В здании института ведутся ремонтно-восстановительные работы, рабочие устанавливают системы водоснабжения и канализации, а также электроснабжения и вентиляции.

— Проектом предусмотрена реконструкция четырех строений. Запланировано оснащение учреждения современным научно-исследовательским оборудованием. Работы ведутся в рамках выполнения государственной программы «Развитие здравоохранения». Завершить реконструкцию здания института планируется в III квартале 2023 года, — уточнили в пресс-службе.

Также в здании заменят двери, витражи, окна и лифты, сделают ремонт лестниц. Отделка помещений не повлияет на внешний архитектурный облик института.

22 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о втором этапе ремонта стадиона «Торпедо» на юге столицы.

Читайте также:
Реконструкция Москва институт
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Все мнения
О проекте