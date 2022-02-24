Глобальный сбой произошел в работе видеохостинга YouTube

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Пользователи видеохостинга YouTube по всему миру жалуются на сбои в его работе. Об этом свидетельствуют данные Downdetector в четверг, 24 февраля.

По состоянию на 17:07 было зафиксировано 362 жалобы. Примерно 44 процента людей указали на проблемы в работе приложения, 35 процентов — на неполадки в работе видеотрансляций, еще 21 процент — на функционирование веб-сайта, отмечается на сайте Downdetector.

24 февраля предприниматель Павел Дуров заявил, что мессенджер Telegram работает с перебоями из-за большой нагрузки на кластеры в Европе. Он уточнил, что «из-за сегодняшних событий» европейский кластер мессенджер столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. Дуров отметил, что организация делает все возможное, чтобы устранить неполадки.

Утром 24 февраля в работе Telegram произошел глобальный сбой. О том, стоит ли ожидать дальнейших проблем в работе мессенджеров и социальных сетей, «ВМ» рассказали эксперты в области информационной безопасности.

По мнению специалистов, текущие сбои связаны с перегрузкой Сети на фоне обострения ситуации в Донбассе. Сейчас в мессенджерах наблюдается «резкий всплеск сообщений», подчеркнул эксперт по информационной безопасности Денис Батранков. Сервисам стоит подготовиться к дальнейшему увеличению нагрузки, добавил он.