Вирусолог заявил о безопасности «стелс-омикрона» для переболевших «омикрон»-штаммом

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Если человек переболел«омикрон»-штаммом коронавируса, то к «стелс-омикрону» у него будет сильный иммунитет, который не позволит вирусу проникнуть в организм. Об этом сообщил доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский.

— Первоначальный «омикрон» расщепился на несколько вариантов. Переболев одним, человек получает защиту от других, — пояснил Аграновский в комментарии НСН.

Он отметил, что имеющиеся вакцины показывают хорошую защиту от всех видов «омикрона».

По его словам, заболеваемость «стелс-омикроном» ни в одной стране мира не пошла резко вверх, но стоит наблюдать за этой разновидностью вируса, чтобы делать дальнейшие прогнозы.

Вирусолог также добавил, что новые штаммы коронавируса появятся в том случае, если количество заболевших вирусом в мире будет постоянно расти.

22 февраля терапевт, кардиолог клиники Hadassah Moscow группы компаний «Медскан» Федосеева Татьяна Сергеевна рассказала «Вечерней Москве» о том, что коронавирус влияет на легкие, сердце, сосуды и нервную систему.