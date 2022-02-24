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Московским учащимся напомнили о возможностях приложения «Метро Москвы»

Георгий Соланович

Город
Московским учащимся напомнили о возможностях приложения «Метро Москвы»
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Московские студенты и школьники могут пополнить социальную карту в приложении «Метро Москвы». Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

Такая возможность позволит молодежи столицы не стоять в очередях и сильно сэкономит время. Все, что нужно для пополнения соцкарты — смартфон Android со скаченным приложением и сама социальная карта.

В Дептрансе добавили, что с 1 мая 2022 года будут действовать на протяжении 30 дней с момента ее пополнения, а не до конца текущего месяца, как было ранее.

— Можно будет положить деньги на карту в любой удобный день, а действие билета не ограничится концом месяца, — уточнили в Telegram-канале департамента.

До этого сообщалось, что билеты на автобусные рейсы теперь можно купить в приложении «Метро Москвы». Такой способ поможет избежать большого скопления людей в очереди к кассе во время пандемии коронавируса. Для покупки билетов появилось отдельное меню в приложении.

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