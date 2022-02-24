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Рабочие завершили надвижку моста через Клязьму на трассе М12

Георгий Соланович

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Рабочие завершили надвижку моста через Клязьму на трассе М12
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Рабочие завершили надвижку моста через Клязьму на платной трассе Москва - Казань М12 в Подмосковье. Об этом сообщил руководитель проекта подрядчика нулевого этапа трассы Юрий Кежаев.

— Мост через Клязьму будет рассчитан на шесть полос движения — по три в каждом направлении. Расчет сделан на грузовой транспорт, нагрузки рассчитаны с учетом движения между А108 и ЦКАД. Недавно закончили работы по надвижке моста через Клязьму. В мае этого года планируем положить асфальт, — уточнил он.

Кежаев также добавил, что рядом с населенными пунктами рабочие установят шумозащитные экраны, передает агентство городских новостей «Москва».

24 января появилась информация о том, что нулевой участок трассы Москва — Казань запустят в начале 2022 года. С 3 января строительством трассы занимаются 11 тысяч человек и четыре тысячи единиц техники. Объект планируют сдать в два раза быстрее нормативных сроков — для этого были мобилизованы все возможные рабочие силы, отметил он.

В декабре 2021 года сообщалось, что скоростная автомагистраль М12 Москва — Казань — Екатеринбург может быть продлена до Новосибирска. По его словам, тогда шло подпи

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