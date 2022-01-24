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Нулевой участок трассы Москва — Казань планируют запустить в начале текущего года

Михаил Алимов

Общество
Нулевой участок трассы Москва — Казань планируют запустить в начале текущего года
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

Нулевой участок трассы Москва — Казань запустят в начале 2022 года. Об этом в понедельник, 24 января, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

— Мы настроены нулевой участок М12 запустить уже в начале этого года, — передает его слова РИА Новости.

С 3 января строительством трассы занимаются 11 тысяч человек и четыре тысячи единиц техники. Объект планируют сдать в два раза быстрее нормативных сроков — для этого были мобилизованы все возможные рабочие силы, отметил он.

В декабре Хуснуллин сообщил, что скоростная автомагистраль М12 Москва — Казань — Екатеринбург может быть продлена до Новосибирска. По его словам, тогда шло подписание соглашения о развитии транспортной сети с каждым регионом.

В ноябре он рассказал, что строительство трассы М12 из Москвы в Казань идет по графику, несмотря на трудности из-за пандемии коронавируса. Строителям, как уточнил он, вскоре предстоит надвинуть около 70 метров первой опоры моста через Волгу весом 560 тонн. Всего на строительстве задействовано более 12 тысяч человек и 4,6 тысячи единиц техники.

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