Число школьников в России увеличилось почти на 750 тысяч человек за три года

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Число школьников в России за три года увеличилось почти на 750 тысяч человек. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

— За последние три года контингент школьников увеличился почти на 750 тысяч детей. Существующие темпы ввода новых ученических мест позволяют нам обеспечивать доступность школьного образования, удалось ликвидировать третью смену для более чем 9 тыс. школьников, — уточнила она.

За три года действия программы «Образование» в эксплуатацию было введено 311 школ, а в 2022 году планируется открыть еще 293 учебных заведения. Голикова уточнила, что, в связи с подорожанием материалов на строительство, правительство страны выделит 43,8 миллиарда рублей из резервного фонда на возведение объектов системы образования, передает агентство городских новостей «Москва».

10 февраля сообщалось, что образовательный комплекс более чем на тысячу человек построят в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) Москвы. Школа рассчитана на 825 учеников, а детский сад — на 200 мест. На данный момент на участке ведутся подготовительные работы.