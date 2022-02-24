Швейцария объявила о введении санкций против трех российских банков и 361 депутата

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Финансовые санкции в отношении трех российских банков и 361 депутата Госдумы РФ вводит Швейцария. Об этом в четверг, 24 февраля, заявил действующий президент Швейцарии, Федеральный советник по иностранным делам Игнацио Кассис.

Он подчеркнул, что также санкции вводятся против ряда российских бизнесменов. По словам Кассиса, Швейцария решилась на введение санкций, чтобы исключить возможность обхода Россией санкций Евросоюза через территорию Конфедерации. Против каких именно банков будут введены санкции, президент не уточнил.

Представитель центра двусторонних экономических отношений госсекретариата по экономике Эрвин Боллингер добавил, что Швейцария будет опираться на решения ЕС. Вводить автономные санкции Конфедерация не может, но будет поддерживать санкции ЕС, исключая возможность избежать их, передает РИА Новости.

Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил «ВМ», что отключение России от международной банковской системы SWIFT в результате санкций США маловероятно, так как это нанесет ущерб торговле между странами. По словам специалиста, во внутренних расчетах Россия потенциально может обойтись без такой системы, так как существует внутренняя система расчетов, которую создал Центробанк.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе.