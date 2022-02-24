Россельхознадзор изъял более 200 килограмм санкционного сыра и мяса

Россельхознадзор

Россия, Москва, Дмитровское шоссе, 165к1 Карта всех событий

Сотрудники Россельхознадзора изъяли 202 килограмма санкционного сыра и мяса, изготовленных в Европе и запрещенных для ввоза на территорию России. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в пресс-службе московского управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору.

— В рамках межведомственного взаимодействия проведено контрольно-надзорное мероприятие в оптово-розничном центре «Бухта». В результате проверки управлением выявлена и изъята из оборота продукция, ввоз которой на территорию РФ запрещен: <…> 202 килограмма сыров и мясной продукции производства: Германия, Польша, Нидерланды, Италия и Испания, — уточняется в сообщении.

Вся изъятая продукция была уничтожена, передает агентство городских новостей «Москва».

В Госдуму в ближайшее время внесут законопроект, по которому санкционные продукты больше не будут уничтожать. Это касается продуктов, пригодных для питания.

В пояснительной записке к документу указано, что было бы правильнее после проведения экспертизы на пригодность использовать такие продукты по прямому назначению. Проверять качество могут специалисты Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, куда девать продукты, если не уничтожать и насколько правильно применять к ним нынешние меры.