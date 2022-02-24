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Военный Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области

Иван Юминов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Происшествия
Военный Ан-26 потерпел катастрофу в Воронежской области
Фото: Минобороны РФ

Самолет Ан-26 разбился в Воронежской области при перевозке военного имущества. Об этом сообщили в пресс-службе Западного военного округа в четверг, 24 февраля.

— 24 февраля в Воронежской области при проведении планового полета по перевозке военного имущества потерпел катастрофу самолет Ан-26 ВКС России. Экипаж погиб, — говорится в сообщении.

Для установления обстоятельств и причин катастрофы на место направили комиссию ВКС. По предварительным данным, Ан-26 разбился из-за отказа техники, отмечает РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В разговоре с премьер-министром Индии Нарендрой Моди он заявил, что операцию начали из-за агрессивных действий властей Украины в отношении мирного населения Донбасса. При этом лидер пообещал премьеру раздать указания насчет обеспечения безопасности индийских граждан, находящихся на Украине.

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