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Стали известны подробности наезда на ребенка в Новой Москве

Виктория Храменкова

Происшествия
Стали известны подробности наезда на ребенка в Новой Москве
Фото: Depositphotos

Установлена личность водителя, который скрылся после наезда на 14-летнего ребенка на Калужском шоссе. Об этом в четверг, 24 февраля, сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Москвы.

Мужчина пояснил, что при повороте на территорию торгового центра его сильно ослепило солнце и он не заметил факта наезда на ребенка.

— В настоящее время по данному факту сотрудники Госавтоинспекции проводят административное расследование, — говорится в Telegram-канале.

24 февраля «Вечерняя Москва» писала, что неизвестный водитель наехал на 14-летнего ребенка на Калужском шоссе. Инцидент случился при въезде на территорию торгового центра в Новой Москве.

Ранее сообщалось, что сотрудники уголовного розыска задержали 29-летнего автомобилиста, который подозревается в совершении ДТП со смертельным исходом. Уточняется, что в этот же день на Мелитопольской улице водитель автомобиля марки МАЗ, нарушив правила движения, сбил 83-летнего пешехода и скрылся с места аварии. Пенсионер от полученных травм скончался на месте. Тело мужчины обнаружили очевидцы и сообщили в полицию.

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