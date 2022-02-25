Зеленский: Мы не боимся говорить с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится говорить о нейтральном статусе своей страны. Также в видеообращении он выделил то, что Украина не боится разговора с Россией.

— Мы не боимся про все: про гарантии безопасности для нашей страны. Не боимся говорить про нейтральный статус, мы ведь не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И что самое главное — какие страны нам их предоставят?, — написал глава Украины в своем Telegram-канале.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.