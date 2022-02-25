Иммунолог Крючков рассказал, почему может возникнуть иммунодефицит после COVID-19

Фото: https://pixabay.com/

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что коронавирусная инфекция не может самостоятельно вызвать иммунодефицит в организме человека. Эксперт перечистил ряд причин, которые могут повлиять на здоровье человека.

Так, он объяснил, что иммунная дисфункция может возникнуть после тяжелого течения инфекции.

— Иммунодефицит появляется лишь на некоторое время. Его как такого нет именно после самого ковида. Но если есть тяжелые осложнения, то это сопровождается иммунодефицитом. Это и бактериальные осложнения, и тяжелые тромбозы. Там могут быть функциональные иммунодефициты. Кроме того, они возникают, если человек принимает препараты, глюкортикостероидные гормоны длительное время, — поделился иммунолог в беседе с URA.RU.

Помимо этого, член-корреспондент РАН, вирусолог Петр Чумаков добавил, что при заболевании коронавирусной инфекцией, человек может подхватить и другие заболевания, в том числе бактериальные.

— Коронавирус подавляет интерферонный ответ, поэтому с коронавирусом может присоединиться какой-то другой вирус, и инфекция может усугубить состояние, — заключил ученый.

1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6

Ранее доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский рассказал, что если человек переболел «омикрон»-штаммом коронавируса, то к «стелс-омикрону» у него будет сильный иммунитет, который не позволит вирусу проникнуть в организм.