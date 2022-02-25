СМИ: Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику

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Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция предоставит Украине военную технику.

Также он подчеркнул, что Франция ускорит размещение своих военных сил на территории Румынии.

— Украина получит от Франции финансовую помощь в размере 300 миллионов евро, — передает агентство Рейтер слова президента Франции.

Помимо этого, стало известно, что Макрон звонил президенту России Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.

В четверг, 24 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили события на Украине в ходе телефонного разговора. Отмечается, что обмен мнениями произошел в «серьезной и откровенной» форме.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.