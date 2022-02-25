СМИ: Макрон заявил, что Франция предоставит Украине военную технику
Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция предоставит Украине военную технику.
Также он подчеркнул, что Франция ускорит размещение своих военных сил на территории Румынии.
— Украина получит от Франции финансовую помощь в размере 300 миллионов евро, — передает агентство Рейтер слова президента Франции.
Помимо этого, стало известно, что Макрон звонил президенту России Владимиру Путину по просьбе президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА Новости.
В четверг, 24 февраля, президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили события на Украине в ходе телефонного разговора. Отмечается, что обмен мнениями произошел в «серьезной и откровенной» форме.
24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.
В Минобороны России заявили, что не будут наносить ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве заверили, что гражданскому населению ничего не угрожает.