СМИ: В Киеве прогремело несколько взрывов

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В пятницу, 25 февраля, в Киеве были слышны звуки взрывов. Об этом сообщило агентство УНИАН.

Уточняется, что взрывы были слышны разных районах Киева в 05:22 по московскому времени.

— Они были слышны в Печерском и Голосеевском районах украинской столицы, на Позняках. В районе Троещины в Киеве, по данным агентства, раздалось шесть взрывов, — передает ТАСС слова агентства.

Также в ночь на 25 февраля на территории Ростовской области было зафиксировано не менее 14 снарядом из Украины. Отмечается, что по данным фактам были возбуждены уголовные дела.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

В разговоре с «Вечерней Москвой» полковник в отставке, военный эксперт и политолог Виктор Литовкин заявил, что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся.