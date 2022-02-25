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Масштабное озеленение проведут в парке «Покровское-Стрешнево»

Михаил Алимов

Город
Масштабное озеленение проведут в парке «Покровское-Стрешнево»
Фото: Игорь Генералов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Природно-исторический парк Покровское-Стрешнево Карта всех событий

Более 2 360 деревьев, свыше 30,4 тысячи кустарников и 14,3 тысячи цветников высадят в этом году в рамках масштабного озеленения парка «Покровское-Стрешнево». Растения позволят изменять дизайн парка в зависимости от времени года.

— Люди приходят в парк в течение всего года. И если летом он встречает гостей пышной зеленой листвой, а зимой — сверкающим покрывалом белого снега, то ранней весной и поздней осенью картина более однообразна. Чтобы оживить парк и добавить впечатлений, предлагается локально дополнить территорию яркими декоративными растительными акцентами, рекомендованными к высадке на особо охраняемой природной территории, — рассказал замглавы департамента капитального ремонта Сергей Мельников.

По его словам, весной акцент будет сделан на цветущие кустарники, летом — на яркие лиственные растения, а клены и дерены будут радовать посетителей осенью и зимой. «Покровское-Стрешнево» озеленят по принципу «пять парков в одном» — место для отдыха поделят на зоны с разными растениями. Всего будет пять зон — досугово-рекреационный парк, эколого-просветительский, природный, историко-культурный и спортивный парк. Озеленят и прилегающий двор, передает официальный сайт мэра Москвы.

Накануне в пресс-службе префектуры Восточного административного округа (ВАО) Москвы сообщили, что свыше 1,4 тысячи деревьев и 51 тысяча кустарников появится на востоке Москвы в текущем году. В ведомстве отметили, что высадка растений пройдет в рамках реализации проекта «Мой район».

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