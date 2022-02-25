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Москвичей приглашают встретить Масленицу на ВДНХ

Михаил Алимов

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Москвичей приглашают встретить Масленицу на ВДНХ
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

Масленицу в России встречают с 28 февраля по 6 марта. Однако посетить интересные мероприятия, поесть блинов и весело проводить зиму можно уже с 25 февраля. На ВДНХ состоятся творческие занятия, театральные представления, игры, конкурсы и т. д.

Для посещения некоторых павильонов потребуется QR-код и предварительная регистрация, подробнее можно ознакомиться на сайте выставки.

Масленичная ярмарка состоится за павильоном № 55 «Музей оптических иллюзий». На улице установят несколько десятков шале, где предложат попробовать праздничные угощения, а 6 марта посетителям предложат поучаствовать в активных играх и традиционных забавах.

26 февраля можно лучше ознакомиться с традициями праздника. Центр славянской письменности «Слово» приглашает гостей на лекцию-концерт «Масленичные песни и обряды». Она начнется в 14:00. Необходима предварительно зарегистрироваться по ссылке.

Творческие занятия пройдут в мастерской елочных игрушек. Там можно сделать собственную масленичную игрушку. Занятия платные и проходят ежедневно с 28 февраля по 6 марта. Необходима предварительная регистрация.

Также для детей доступна праздничная программа от «Городской фермы». В завершение праздника гостей приглашают на фестиваль «Нео-Масленица», а также повеселиться у сцены-подиума, где будут выступать различные артисты и коллективы. Ожидается хоровод, викторины, конкурсы и специальное мэппинг-шоу «Масленица» с виртуальным сожжением чучела, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что в этом году последний день февраля — начало Масленичной недели. Это один из самых древних праздников, которые сохранились в славянских странах. И его история по-своему удивительна. Переход от зимы к весне почитался и по-особенному отмечался многими народами. Традиции и обычаи передавались даже спустя столетия. Некоторые из них сохранились и сейчас.

Самый сытый и веселый русский праздник длится целую неделю. За разудалый характер празднования и гастрономические изыски Масленица получила множество описаний и ласковых названий. В народе сохранись самые разные: «касаточка», «сахарные уста», «целовальница», «честная Масленица», «веселая», «пеpепелочка», «пеpебуха», «объедуха», «ясочка».

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