Глава МИД Турции: Российские корабли могут пройти через Босфор и Дарданеллу даже при их закрытии

Фото: Минобороны РФ

Турция получила от Украины требование закрыть проливы Босфор и Дарданелла для российских военных кораблей. Однако, даже при закрытии, флот РФ может вернуться через эти проливы на места базирования. Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

— К нам поступил официальный запрос от Украины. Положения Конвенции Монтрё предельно ясны и точны. До сегодняшнего дня Турция без колебаний выполняла Конвенцию Монтрё. В войне, в которой Турция не является одной из сторон, могут быть приняты меры в отношении участвующих в ней стран, — рассказал он в эфире телеканала TGRT Haber.

Согласно этой же конвенции, Турция должна предоставить право всем сторонам вернуть их корабли в родные порты.

До этого Европейский союз на официальном уровне принял пакет санкций в отношении России за признание Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в заявлении ЕС. В список попали 351 депутат Государственной думы, а также 27 физических лиц и организаций.

В заявлении уточняется, что ограничительные меры вводятся в отношении депутатов, которые проголосовали в поддержку признания ДНР и ЛНР, и в отношении высокопоставленных лиц, якобы сыгравших роль в подрыве суверенитета Украины.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.