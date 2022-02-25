Новые правила получения субсидий на оплату ЖКУ действуют в столице

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В 2022 году в столице вступили в силу новые правила получения субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Об этом в пятницу, 25 февраля, заявил руководитель Департамента жилищно-коммунального хозяйства Москвы Вячеслав Торсунов.

— В этом году в силу вступили новые правила получения субсидий: если раньше заявитель должен был подтвердить отсутствие долгов по оплате ЖКУ, то с этого года отказать в поддержке могут только при наличии задолженности, которая подтверждена судебным актом, вступившим в законную силу, при условии, что эти долги образовались за период не более трех последних лет, — рассказал он.

По его словам, в 2021 году за такой поддержкой обратились более 900 тысяч человек. Среди них студенты, пенсионеры, люди с инвалидностью и т. д.

Торсунов отметил, что теперь не нужно брать справки об отсутствии задолженности — они присылаются электронно и без участия самого человека. Происходит взаимодействие между ведомствами, поэтому для получения субсидии необходимо только вовремя поданное заявление, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого генеральный директор ПАО «Городские инновационные технологии» Валерий Ковалев заявил, что владельцы жилья часто не знают о том, что любая управляющая компания обязана оказывать жителям ряд услуг, за которые люди платят каждый месяц. По его словам, одна из таких услуг — замена перегоревших лампочек. Во многих домах жители их меняют за свой счет, хотя делать это должна управляющая компания.

Другая бесплатная услуга — это борьба с насекомыми и грызунами. Именно УК должна решать эту проблему, сообщил эксперт.