Кадр из фильма «Страсти Дон Жуана»

26 февраля православные чтят память Мартиниана Палестинского. В народе этот день называют Светлым.

Мартиниан-угодник в народе почитается как защитник семейных уз и усмиритель блудных страстей. Его просят о защите от плотских соблазнов и искушений. В этот день принято молиться, дабы очистить свои мысли от пагубных желаний и избавиться от похоти и плотских соблазнов.

В этот день нельзя ругаться и решать денежные вопросы (планировать покупки, брать или давать взаймы). Женщинам строго запрещается заниматься рукоделием. Тех, кто ослушается, ожидает слепота на долгое время.

26 февраля неплохо было бы устроить уборку в доме. Согласно поверью, это принесет вам счастье и удачу.

Приметы погоды:

Если за окном много снега и он не тает, то весна холодная будет. Если же снежок начал подтаивать, то весной будет тепло.

Если солнечные лучи хорошо видны, то ближайшие дни будут ясными, но морозными.

Синицы громко поют к ранней весне.

Подробнее в видеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Как избавиться от похоти и плотских соблазнов 26 февраля

Именины отмечают: Зоя, Анна, Артемий, Василий, Вера, Владимир, Гавриил, Иван, Ирина, Леонтий, Мартин, Николай, Павел, Светлана, Семен, Степан, Тимофей.