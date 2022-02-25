Эксперт рассказал, как сохранить сбережения на фоне падения курса рубля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Чтобы сохранить свои сбережения на фоне падения курса рубля, следует хранить деньги в разной валюте. Об этом рассказал независимый финансовый консультант Андрей Гончар.

Все сбережения стоит хранить в основных валютах: доллар, евро, рубль.

— Примерно в одинаковом соотношении, потому что, если что-то одно упадет, другое поднимется, по среднему арифметическому капитал человека не изменится, — отметил эксперт в комментарии РИАМО.

По его словам, в настоящее время сложно предугадать рост или падение курсов валют, так как во многом это будет зависеть от геополитической обстановки.

Эксперт также добавил, что часть валюты лучше хранить в виде наличных, а не на счетах, чтобы было проще распоряжаться деньгами и потратить их в случае необходимости.

Накануне доллар впервые с января 2016 года поднялся выше 84 рублей, курс евро превысил 95 рублей впервые с декабря 2014-го, передает ФАН.

До этого аналитики дали прогноз относительно курса рубля на ближайшее время.