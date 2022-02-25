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Подмосковный психолог дала советы, как справиться с тревожностью и переживаниями

Ирина Игнатенко

Общество
Подмосковный психолог дала советы, как справиться с тревожностью и переживаниями
Фото: pixabay.com

Последние политические и экономические события в стране и мире отражаются на множестве людей. Как справиться с тревожностью и переживаниями, не поддаваться панике, рассказала подмосковный психолог и женский коуч Александра Метальникова. По словам специалиста, многие процессы в жизни «питаются» нашим вниманием, поэтому очень важно направлять его в более полезное русло.

Стоит переключить свое внимание с новостей на своих близких, любимую работу или хобби.

Психолог отметила, что человек должен проанализировать, что конкретно вызывает у него страх.

— Сядьте и выпишите для себя, что конкретно вас беспокоит. Это нормально, это способ работы со своим сознанием. Подумайте, что можете сделать по каждому из этих страхов, хотите ли поработать с ними. Быстрые движения глазами, мысленное доведение до абсурда, составление рационального плана действий — вот три самых простых способа работы со страхами, — отметила она в комментарии порталу «Подмосковье сегодня».

Метальникова подчеркнула, что каждому важно научиться работать со своими эмоциями, чувствами и страхами, проговаривать и переживать их.

До этого психолог посоветовал тревожным людям отключить соцсети.

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