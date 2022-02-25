Московские врачи вылечили еще 7459 пациентов от COVID-19 за сутки

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Столичные медики за минувшие сутки вылечили еще 7459 человек от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в оперштабе Москвы в пятницу, 25 февраля.

Таким образом, за весь период пандемии в столице после коронавируса полностью выздоровели 2 466 755 пациентов.

Фото: оперштаб Москвы

В городе за сутки выявили 3333 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Госпитализированы 543 человека. На сегодняшний день к аппаратам ИВЛ подключены 435 человек.

В столице за последние 24 часа скончались 84 пациента с COVID-19, говорится в сообщении.

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Всего в России за сутки заболели коронавирусом еще 123 460 человек.

До этого лор-врач высшей категории Владимир Зайцев рассказал, какие заболевания чаще всего возникают после коронавирусной инфекции и как предупредить серьезное воспаление. По словам эксперта, чаще всего коронавирус приводит к воспалению среднего уха. Владимир Зайцев подчеркнул, что запускать воспаление нельзя, так как может произойти прорыв гноя и разрыв барабанной перепонки. Чаще всего заболевания, связанные с воспалением уха, возникают у людей с хроническими лор-заболеваниями или с широкой и короткой слуховой трубой.