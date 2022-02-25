Экономист рассказал, как санкционные ограничения могут сказаться на клиентах российских банков

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Главный специалист Фонда экономических исследований «Центр развития» НИУ ВШЭ Валерий Миронов рассказал, как санкционные ограничения могут сказаться на клиентах российских банков.

По словам эксперта, на сегодняшний день для клиентов российских банков существенных рисков нет.

— Санкции больше нацелены на ограничение финансирования с внешних рынков — на облигации, акции. Также могут возникать проблемы с работой карт за границей у владельцев карт ВТБ. У Сбера более легкие санкции: проблемы открытия корсчетов коммерческих фирм в долларах США, — отметил Миронов в комментарии Nation News.

С выдачей кредитов проблем быть не должно, добавил эксперт. Но стоит помнить, что может вырасти процент по займам в случае роста ключевой ставки.

По мнению Валерия Миронова, в настоящее время не стоит пытаться вложить денежные средства в акции, поскольку там могут происходить значительные скачки.

Ранее экономист оценил вероятность дефицита наличных денег в России.