Андрей Бочкарев: Началась тоннелепроходка между станциями «Вавиловская» и «Новаторская»

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Тоннелепроходческий механизированный комплекс (ТПМК) «Людмила» приступил к строительству левого перегонного тоннеля между будущими станциями «Вавиловская» и «Новаторская» перспективной Троицкой линии московского метро. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

— Началась проходка левого перегонного тоннеля между строящимися станциями «Вавиловская» и «Новаторская» на будущей Троицкой линии метро, работы ведет щит Herrenknecht S-484 по имени «Людмила» диаметром шесть метров, — рассказал заммэра.

Он отметил, что в это же время на станции «Вавиловская» подходит к концу установка ограждающих конструкций котлована и проводятся земляные работы. Также ведется строительство двух перегонных тоннелей по направлению к «Академической». Строительство центрального участка позволит создать связку с другими станциями метро и МЦК и интегрировать линию в столичную транспортную сеть, добавил глава строительного комплекса.

По его словам, у соседнего участка ветки от станции «Новаторской» до «Бачуринской» степень строительной готовности выше. ТПМК «Евгения» уже завершил проходку его предпоследнего, девятого, тоннеля, который свяжет будущие станции «Мамыри» и «Бачуринская».

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов в свою очередь отметил, что перегон от «Вавиловской» позволит связать центральный участок Троицкой линии с участком от «Новаторской» до «Бачуринской».

Он сообщил, что протяженность будущего тоннеля превысит 1400 метров.

— Он пройдет под проезжей частью Ленинского проспекта в грунтах из мелких и пылеватых песков, сменяющихся почвами из полутвердых суглинков с примесью щебней, — подчеркнул Юрий Кравцов.

Генеральный директор также добавил, что работы осложняются тем, что по трассе будущего тоннеля проходят многочисленные инженерные коммуникации, а также пешеходный подземный переход под Ленинским проспектом.

22 февраля Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты завершили проходку правого перегонного тоннеля между станциями «Мамыри» и «Бачуринская» Троицкой линии столичного метро.