Сбой наблюдается в работе банков Сбер, «Райффайзенбанк», ВТБ, «Ростелеком»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сбой наблюдается в работе российских банков Сбер, «Райффайзенбанк», ВТБ и «Ростелеком» в пятницу, 25 февраля.

Так, например, пользователи приложения «Райффайзенбанка» видят на своих экранах надпись «Вход в систему временно недоступен, попробуйте позже».

— Возможно, соединение с интернетом работает нестабильно. Попробуйте переподключиться или найти место, где сеть ловит лучше, — говорится в приложении банка ВТБ.

В пресс-службе Сбербанка «Вечерней Москве» информацию о сбое опровергли, заявив, что все сервисы банка работают в штатном режиме.

24 февраля пользователи видеохостинга YouTube по всему миру жаловались на сбои в его работе. По состоянию на 17:07 было зафиксировано 362 жалобы. Примерно 44 процента людей указали на проблемы в работе приложения, 35 процентов — на неполадки в работе видеотрансляций, еще 21 процент — на функционирование веб-сайта.

В этот же день предприниматель Павел Дуров заявил, что мессенджер Telegram работает с перебоями из-за большой нагрузки на кластеры в Европе. Он уточнил, что «из-за сегодняшних событий» европейский кластер мессенджера столкнулся с беспрецедентной нагрузкой. Дуров отметил, что организация делает все возможное, чтобы устранить неполадки.