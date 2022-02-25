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Хлопок газа произошел в жилом доме на востоке столицы из-за неосторожного обращения с оборудованием

Анастасия Колоскова

Происшествия
Хлопок газа произошел в жилом доме на востоке столицы из-за неосторожного обращения с оборудованием
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, 5-й проезд Подбельского, 4Ак3 Карта всех событий

Один человек пострадал в результате хлопка газа в пятиэтажке в столичном районе Богородское. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает префектура Восточного административного округа Москвы.

Хлопок газа произошел в квартире на третьем этаже дома №4А, корпус 3 в 5-м проезде Подбельского. Причиной инцидента, по данным ведомства, стало нарушение правил эксплуатации газового оборудования. В результате произошедшего один человек получил травмы. Его госпитализировали.

На месте происшествия работают бригады АО «МОСГАЗ».

Уточняется, что несущие конструкции и инженерные система дома не пострадали, системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

14 февраля хлопок газа произошел в квартире пятиэтажного дома в подмосковных Люберцах. В результате происшествия пострадал один человек. Из-за хлопка были выбиты входная дверь и стекла в квартире. Подмосковная прокуратура организовала проверку по факту случившегося, в ходе которой будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

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