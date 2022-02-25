Восемьдесят семей переселят из дома на улице Шумилова по программе реновации

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Россия, Москва, улица Шумилова, 22 Карта всех событий

Квартиры в новостройке в столичном районе Кузьминки на юго-востоке по программе реновации получат 80 семей. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

— 80 семей из дома № 22 на улице Шумилова получили смотровые ордера на квартиры в новом корпусе № 4, располагающемся на той же улице. Начиная с 25-го числа они смогут осмотреть жилье и приступить к оформлению всей необходимой документации, — рассказал он.

Новостройку, расположенную в шаговой доступности от станции «Кузьминки» Таганско-Краснопресненской линии метро, возвели по индивидуальному проекту. Отделка во всех квартирах выполнена в соответствии с требованиями программы реновации. Прилегающую территорию благоустроили. Двор оснастили спортивными и детскими площадками и местами для отдыха.

Сергей Левкин отметил, что в Кузьминках в рамках программы реновации в общей сложности расселят 287 жилых домов общей площадью свыше миллиона квадратных метров, где проживают 64,2 тысячи жителей.

Он добавил, что в рамках первого этапа программы переселение коснется более 7,5 тысячи человек.

Программу реновации жилищного фонда утвердил мэр Москвы Сергей Собянин в августе 2017 года. В рамках нее предусмотрено переселение около одного миллиона москвичей из 5175 домов.

До этого сообщалось, что третью новостройку, построенную в Дмитровском районе на севере Москвы, передали под заселение.