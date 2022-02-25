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В Одинцове весной стартует благоустройство набережной Живописной бухты

Ирина Игнатенко

Общество
В Одинцове весной стартует благоустройство набережной Живописной бухты
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва

В Одинцовском округе в этом году пройдет первый этап благоустройства береговой зоны Живописной бухты. Работы по благоустройству пройдут в рамках проекта «Жилье и городская среда». Благоустройство пройдет в той части Живописной бухты, которая проходит вдоль Мякининского шоссе.

Сообщается, что работы пройдут в два этапа. В 2022 году планируют обустроить первые 300 метров площадью свыше двух гектаров.

На набережной появятся беговая дорожка, зоны спокойного отдыха, смотровые площадки. Также планируют обустроить песчаный пляж, зону фудкорта, входную группу с торговыми павильонами. Кроме того, на территории появятся детские спортивные площадки.

Дорожки и тропинки на набережной сделают из песчано-гравийного покрытия, деревянного настила и деревянных досок. На территории набережной появится современное освещение. Запланирована высадка деревьев, передает издание «Вести Подмосковья».

В конце декабря стало известно, что около станции «Давыдково» Большой кольцевой линии (БКЛ) городского метро высадили более 300 деревьев и свыше 900 кустарников.

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