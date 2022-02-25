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Центр социального обслуживания Дмитровского района переехал в новое помещение

Анастасия Колоскова

Город
Центр социального обслуживания Дмитровского района переехал в новое помещение
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Карельский бульвар, 23к2 Карта всех событий

Территориальный центр соцобслуживания (ТЦСО) «Бескудниково» получил новое помещение на Карельском бульваре. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В нем расположился филиал, который обслуживает 7,5 тысячи жителей Дмитровского района столицы. Площадь нового помещения центра в доме 23, корпус 2, на Карельском бульваре составляет 776 квадратных метров. До этого филиал «Дмитровский» работал в жилом доме на Дмитровском шоссе, который включили в программу реновации.

— Забота о москвичах, нуждающихся в социальной поддержке, — один из приоритетов правительства Москвы. Это, в частности, касается удобных помещений для городских центров, которые предоставляют гражданам соответствующие услуги, — рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

По его словам, в прошлом году за учреждениями соцзащиты закрепили девять объектов недвижимости общей площадью девять тысяч квадратных метров. Он добавил, что новый офис филиала «Дмитровский» центра соцобслуживания «Бескудниково» приспособлен для работы с пожилыми и маломобильными гражданами.

Начальник управления социальной защиты населения САО Светлана Истомина уточнила, что филиал уже начал работу в новом помещении. Она отметила, что увеличенная площадь позволит организации создать более комфортные условия для приема получателей соцуслуг.

До этого замглавы московского департамента труда и социальной защиты населения Никита Соломин рассказал, что для жителей столицы в учреждениях социальной защиты доступны более двух тысяч точек доступа к Wi-Fi.

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