Россияне в первый день спецоперации на Украине сняли 111 миллиардов рублей наличными

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В первый день российской спецоперации на Украине граждане РФ сняли со своих счетов 111 миллиардов рублей наличными. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщили в ЦБ России.

Отмечается, что это в 1,5 раза меньше, чем 27 марта 2020 года. Тогда президент России Владимир Путин анонсировал указ, согласно которому государство будет брать процентный налог на доход с крупных вкладов граждан. В этот день российские физические лица и бизнес сняли со своих счетов 174,9 миллиарда рублей, передает РБК.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.