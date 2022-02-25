Собянин заявил о разблокировке социальных карт пожилых москвичей с 28 февраля

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Социальные карты пожилых москвичей будут разблокированы с 28 февраля. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 года отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

По словам мэра, отменить ряд ограничений стало возможным в связи с устойчивым снижением заболеваемости «омикроном». Так, количество новых случаев коронавирусной инфекции уменьшилось более чем в три раза по сравнению с показателями конца января. При этом число госпитализаций снизилось в два раза, а в случаях с детьми — на 80 процентов.

Сергей Собянин добавил, что столичные поликлиники и стационары возвращаются к работе в обычном режиме.

Кроме того, мэр Москвы перевел требование об удаленном режиме работы в столице с 28 февраля в разряд рекомендаций.

До этого сообщалось, что столичные медики за минувшие сутки вылечили еще 7459 человек от коронавирусной инфекции.