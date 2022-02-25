Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Собянин заявил о разблокировке социальных карт пожилых москвичей с 28 февраля

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Собянин заявил о разблокировке социальных карт пожилых москвичей с 28 февраля
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Социальные карты пожилых москвичей будут разблокированы с 28 февраля. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

— Сегодня я подписал указ, в соответствии с которым с понедельника, 28 февраля 2022 года отменяется блокировка транспортных карт для всех москвичей старше 60 лет и граждан, имеющих хронические заболевания, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

По словам мэра, отменить ряд ограничений стало возможным в связи с устойчивым снижением заболеваемости «омикроном». Так, количество новых случаев коронавирусной инфекции уменьшилось более чем в три раза по сравнению с показателями конца января. При этом число госпитализаций снизилось в два раза, а в случаях с детьми — на 80 процентов.

Сергей Собянин добавил, что столичные поликлиники и стационары возвращаются к работе в обычном режиме.

Кроме того, мэр Москвы перевел требование об удаленном режиме работы в столице с 28 февраля в разряд рекомендаций.

До этого сообщалось, что столичные медики за минувшие сутки вылечили еще 7459 человек от коронавирусной инфекции.

Читайте также:
москвичи Сергей Собянин Ограничения
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

А посуду мыть все-таки придется

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Пришло время защитников

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Где находится рай

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Бессмысленные протоколы

Мария Лазутова
Мария Лазутова

Детям важен личный пример

Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Все мнения
О проекте