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Собянин: Удаленный формат работы в Москве с 28 февраля станет рекомендательной мерой

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Город
Собянин: Удаленный формат работы в Москве с 28 февраля станет рекомендательной мерой
Фото: roscongress / Евгений Реутов

Требование об удаленном режиме работы в Москве с 28 февраля переводится в разряд рекомендаций. Соответствующий указ подписал в пятницу, 25 февраля, мэр столицы Сергей Собянин.

— Требование о переводе 30 процентов работников на удаленный режим работы из обязательного переводится в рекомендательное, — написал Сергей Собянин в личном блоге.

По словам мэра, отменить ряд ограничений стало возможным в связи с устойчивым снижением заболеваемости «омикроном». Так, количество новых случаев коронавирусной инфекции уменьшилось более чем в три раза по сравнению с показателями конца января. При этом число госпитализаций снизилось в два раза, а в случаях с детьми — на 80 процентов.

Сергей Собянин добавил, что столичные поликлиники и стационары возвращаются к работе в обычном режиме.

Кроме того, мэр Москвы сообщил, что социальные карты пожилых москвичей будут разблокированы с 28 февраля.

До этого сообщалось, что столичные медики за минувшие сутки вылечили еще 7459 человек от коронавирусной инфекции. За весь период пандемии в столице после коронавируса полностью выздоровели 2 466 755 пациентов.

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