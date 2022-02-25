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Меркель осудила спецоперацию России на Украине и поддержала санкции Запада

Михаил Алимов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Меркель осудила спецоперацию России на Украине и поддержала санкции Запада
Фото: bundeskanzlerin.de

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель поддержала западные страны в ситуации по поводу Украины. Она осудила спецоперацию России. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает агентство DPA.

— Эта наступательная война России обозначила глубокий перелом в истории Европы после холодной войны. Для этого вопиющего нарушения международного права нет никакого оправдания, я категорически осуждаю это, — передает ее слова агентство.

Меркель поддержала все усилия «большой семерки» и других стран по урегулированию ситуации и остановке военных действий. Она всецело на стороне украинских граждан и следит за развитием событий.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

Политолог Виктор Литовкин рассказал «ВМ», что НАТО не примет участия в военных действиях на Украине. Руководство стран — участниц альянса, считает он, ограничится лишь громогласными заявлениями. По его словам, страны НАТО продолжат говорить о российской агрессии и введут санкции против нашей страны. Однако от прямого вмешательства в спецоперацию России на Украине они откажутся, заключил специалист.

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