Эксперт рассказал, насколько вырастут цены в ближайшие недели

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В ближайшее время цены на импортные товары в России вырастут примерно на тридцать процентов. Это связано с нестабильной политической обстановкой и ажиотажным спросом. Об этом сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин.

— Сейчас очевидно, что цены на все импортные товары будут расти. Дилеры, ретейлеры, импортеры заняты внимательным отслеживанием ситуации и понятно, что они будут готовиться к худшим вариантам развития событий. Катастрофы не произойдет, но цены, конечно, поднимутся, — пояснил он в комментарии «Радио 1».

По словам эксперта, вырастет в цене не только бытовая техника и оргтехника, но и автомобили, мобильные телефоны.

Он добавил, что на ценах сказывается не только объективная ситуация на финансовом рынке, но и резкий рост спроса, так как россияне пытаются вложить деньги, приобретая различные товары.

Ранее ретейлер DNS сообщил, что поднимает цены до 30 процентов, при этом в компании отметили, что не исключают также дальнейшего роста цен. По словам директора компании Дмитрия Алексеева, компания пока до конца не понимает, как будут проходить поставки ряда товаров в условиях технологических санкций, передает Life.ru.

До этого эксперт объяснил, нужно ли срочно снимать наличные.