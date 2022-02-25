«Экономика не переходит на военные рельсы»: эксперт объяснил, нужно ли срочно снимать наличные

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Полностью переводить свои сбережения в наличные не стоит, так как экономика России находится в стабильном состоянии, а военная спецоперация на Украине ее значительно не затронет. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, несмотря на высокий уровень цифровизации банковского сектора, потребителям всегда стоит иметь под рукой некоторый запас наличных денег. Однако увеличивать этот запас в связи с текущими событиями нет смысла.

— Внутри нашей экономики ничего особенного не происходит. Экономика ни в коем случае не переходит на военные рельсы. То, что сейчас происходит, — это локальный конфликт, а не крупномасштабные военные действия, которые затрагивают всю экономику. Война, конечно, штука дорогая, но то, что используется сейчас в военных действиях, — это прошлые затраты. Таким образом, это не вычет из современного бюджета. Так что тут волноваться не надо, — объяснил экономист.

С российскими банками также все в порядке, так как они опираются на внутреннюю экономику. Кроме того, как отмечет Беляев, Центробанк (ЦБ) оказывает им поддержку:

— ЦБ научился принимать своевременные и адекватные меры. И вчера он принял ряд мер как для поддержания ликвидности банков (способность отвечать по своим обязательствам — прим. «ВМ»), так и для стабилизации валютного рынка. То есть по двум направлениям сделаны стабилизационные шаги, — заключил собеседник «ВМ».

В пятницу, 25 февраля, российский фондовый рынок вырос более чем на 20 процентов. На старте торгов на Московской бирже рубль начал укрепляться к доллару и евро. Михаил Беляев спрогнозировал возвращение рубля к прежнему курсу.

До этого кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака объяснил, нужно ли закупаться впрок на фоне ситуации на Украине.