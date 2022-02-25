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Рубль перешел к укреплению к евро и доллару в ходе торгов на Московской бирже

Михаил Алимов

Экономика
Рубль перешел к укреплению к евро и доллару в ходе торгов на Московской бирже
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Рубль начал укрепляться к доллару и евро на старте торгов на Московской бирже. За доллар предлагают 84,3 рубля. Об этом гласят данные биржи.

Согласно расчетам «завтра» по состоянию на 07:11 рубль подорожал по отношению к доллару на 94 копейки. Евро подешевел на 43 копейки и начал торговаться на уровне в 94,78 рубля.

Курс евро к рублю, согласно данным Центробанка России, вырос до 97,7688 рубля на пятницу, 25 февраля. Рост составил 6,8868 рубля. Курс доллара, в свою очередь, вырос на 6,5094 — до 86,9288 рубля.

Утром 24 февраля курс евро к рублю вырос до 99,99. Это произошло впервые с 2014 года. Также более чем на 2,5 процента опустились цены российских гособлигаций. Они приближаются к уровню 2015 года.

В свою очередь курсы доллара и евро на рынке Forex достигли исторических максимумов. За один доллар предлагают почти 90 рублей. Евро торгуется на отметке в 101 рубль. По данным на 8:58, за евро предлагают 100,83 рубля, а доллар можно приобрести за 89,41 рубля.

О том, чего ждать в ближайшее время на фондовом рынке, «Вечерняя Москва» узнала у экономиста Евгения Надоршина. По словам эксперта, ситуация после открытия торгов на российской бирже будет «катастрофической».

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