Курс евро подскочил до 99,99 рубля на Московской бирже

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Курс евро к рублю вырос до 99,99. Это произошло впервые с 2014 года, гласят данные Московской биржи.

Также более чем на 2,5 процента опустились цены российских гособлигаций. Они приближаются к уровню 2015 года.

До этого сообщалось, что Московская биржа возобновила свою работу после приостановления торгов на всех рынках.

Индекс Мосбиржи на российском рынке акций утром 24 февраля упал на 9,65 процента. Дальнейшее снижение составило 11,27 процента. По данным на 07:00 индикатор рубля составил 2787,11 пункта. К 07:30 он упал до уровня 2736,98. Снижение индекса происходит на фоне последних действий России на международной арене.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам от 24 февраля заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

О том, чего ждать в ближайшее время на фондовом рынке, «Вечерняя Москва» узнала у экономиста Евгения Надоршина.