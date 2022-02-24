Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Курс евро подскочил до 99,99 рубля на Московской бирже

Михаил Алимов

Экономика
Курс евро подскочил до 99,99 рубля на Московской бирже
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс евро к рублю вырос до 99,99. Это произошло впервые с 2014 года, гласят данные Московской биржи.

Также более чем на 2,5 процента опустились цены российских гособлигаций. Они приближаются к уровню 2015 года.

До этого сообщалось, что Московская биржа возобновила свою работу после приостановления торгов на всех рынках.

Индекс Мосбиржи на российском рынке акций утром 24 февраля упал на 9,65 процента. Дальнейшее снижение составило 11,27 процента. По данным на 07:00 индикатор рубля составил 2787,11 пункта. К 07:30 он упал до уровня 2736,98. Снижение индекса происходит на фоне последних действий России на международной арене.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам от 24 февраля заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

О том, чего ждать в ближайшее время на фондовом рынке, «Вечерняя Москва» узнала у экономиста Евгения Надоршина.

Читайте также:
Московская биржа Евро Рубль
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Шапиро
Александр Шапиро

Грустное серебро

Дмитрий Губерниев
Дмитрий Губерниев

Надо развивать свое движение, а не думать о давлении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О необходимости доброго слова

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Трутни всех стран, объединяйтесь!

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Мир на пороге войны

Иван Лобанов
Иван Лобанов

Ждем лучших абитуриентов

Сергей Смирнов
Сергей Смирнов

СССР был очень бедной страной

Все мнения
О проекте