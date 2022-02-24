Мосбиржа возобновила свою работу после перерыва

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Московская биржа возобновила свою работу после приостановления торгов на всех рынках. Об этом в четверг, 24 февраля, говорится на сайте биржи.

— Возобновление торгов с 10:00, 9:50 старт аукционов открытия, системы доступны для снятия заявок, — написано на сайте.

О том, чего ждать в ближайшее время на фондовом рынке, «Вечерняя Москва» узнала у экономиста Евгения Надоршина.

Индекс Мосбиржи на российском рынке акций утром упал на 9,65 процента. Дальнейшее снижение составило 11,27 процента. По данным на 07:00 индикатор рубля составил 2 787,11. К 07:30 он упал до 2 736,98. Снижение индекса происходит на фоне последних действий России на международной арене.

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам от 24 февраля заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий.

Ведущий аналитик FxPro Александр Купцикевич рассказал «Вечерней Москве», что пара доллар/рубль вплотную подошла к тесту важнейшего многолетнего уровня. По его словам, доллар выше 80 рублей стал поворотной точкой за последние 8 лет. Экономист рассказал, что будет с рублем в ближайшие дни.