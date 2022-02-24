Официальный курс евро на пятницу вырос до 97,77 рубля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Курс евро к рублю, согласно данным Центробанка России, вырос до 97,7688 рубля на пятницу, 25 февраля. Рост составил 6,8868 рубля.

Курс доллара, в свою очередь, вырос на 6,5094 — до 86,9288 рубля.

Так, стоимость бивалютной корзины по официальным курсам выросла до 91,8068 рубля.

Банк России для стабилизации финансовой ситуации решил начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список и реализовать операции по доппредоставлению ликвидности финансовым организациям.

Утром 24 февраля курс евро к рублю вырос до 99,99. Это произошло впервые с 2014 года. Также более чем на 2,5 процента опустились цены российских гособлигаций. Они приближаются к уровню 2015 года.

О том, чего ждать в ближайшее время на фондовом рынке, «Вечерняя Москва» узнала у экономиста Евгения Надоршина. По словам эксперта, ситуация после открытия торгов на российской бирже будет «катастрофической».