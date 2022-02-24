Банк России решил начать интервенции на валютном рынке

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Банк России для стабилизации финансовой ситуации решил начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список и реализовать операции по доппредоставлению ликвидности финансовым организациям. Об этом стало известно в четверг, 24 февраля.

— Банк России будет обеспечивать поддержание финансовой стабильности и непрерывности операционной деятельности финансовых организаций, задействовав все необходимые инструменты, — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ уточнили, что организации готовы к любому развитию событий.

22 февраля Центробанк обнародовал меры поддержки финансового сектора из-за падения рубля и индексов. Теперь организации до октября смогут оценивать акции и облигации на балансах по котировкам от 18 февраля. Кроме того, для расчета нормативов финансовые организации смогут пользоваться курсами валют за аналогичную дату.

Индекс Мосбиржи на российском рынке акций утром упал на 9,65 процента. Дальнейшее снижение составило 11,27 процента. По данным на 07:00 индикатор рубля составил 2 787,11. К 07:30 он упал до 2 736,98. Снижение индекса происходит на фоне последних действий России на международной арене.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. В связи с данной ситуацией 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.