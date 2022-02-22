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ЦБ объявил о поддержке банковского сектора на фоне падения рубля

Полина Долганова

Экономика
ЦБ объявил о поддержке банковского сектора на фоне падения рубля
Фото: Вечерняя Москва

Центробанк обнародовал меры поддержки финансового сектора из-за падения рубля и индексов. Об этом стало известно во вторник, 22 февраля.

Теперь организации до октября смогут оценивать акции и облигации на балансах по котировкам от 18 февраля.

Кроме того, для расчета нормативов финансовые организации смогут пользоваться курсами валют за аналогичную дату.

— Банк России предоставляет финансовым организациям возможность до 1 октября 2022 года отражать в отчетности акции и облигации по рыночной стоимости на 18 февраля 2022 года, — сообщили в пресс-службе ЦБ.

Вмененная волатильность рубля вечером в понедельник, 21 февраля, достигла отметки в 33,97 процента и приблизилась к максимальным значениям во время пандемии — 37,7 процента. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg. Временная волатильность рубля показывает, насколько широкой будет амплитуда колебаний рубля на рынке. Около месяца назад российский рубль по показателю волатильности находился на втором месте и уступал турецкой лире из-за провальной политики президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

До этого сообщалось, что курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с апреля 2021 года. Курс доллара к рублю на открытии торгов на Московской бирже по сравнению с уровнем закрытия предыдущих вырос и составил 79,755 рубля.

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