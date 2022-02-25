«Движение наверх»: финансовый аналитик спрогнозировал возвращение рубля к прежнему курсу

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В ближайшее время стоит ожидать дальнейшего укрепления курса рубля. Национальная валюта России, скорее всего, приблизится к котировке 76 рублей за доллар. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, на курс любой валюты прежде всего влияет общее состояние макроэкономической ситуации в стране. Несмотря на ряд проблем, экономика России находится в стабильном состоянии. В настоящее время не наблюдается признаков ни взлета, ни падения, считает Беляев.

Как отмечает эксперт, сам по себе курс рубля достаточно устойчивый, но его «отклоняет» резонансная и острая эмоциональная информация. Люди начинают беспокоиться под влиянием новостной повестки и проводят различные операции, рассматривая в качестве защитного актива иностранные валюты — доллар и евро.

Однако за последнее время тревожный фон спал, и курс рубля начинает свое восстановление, полагает экономист.

— Оптимистичный взгляд на курс национальной валюты определяет еще и то, что под влиянием такой серьезной информационной повестки она просела все-таки на не очень значительную величину — всего на 10 рублей (по отношению к доллару США — прим. «ВМ»). Причем рубль тут же нашел дно и начал корректирующее движение наверх. Вот это и свидетельствует о том, что можно ожидать восстановления курса рубля практически до прежних значений. Потеря, конечно, какая-то будет, но не более одного рубля по отношению к прежней котировке в 76 рублей (за доллар США — прим. «ВМ»), — заключил собеседник «ВМ».

Утром 25 февраля рубль начал укрепляться к доллару и евро на старте торгов на Московской бирже.

До этого кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака объяснил, нужно ли закупаться впрок на фоне ситуации на Украине.