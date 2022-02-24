«Деньги могут понадобиться»: экономист объяснил, нужно ли закупаться впрок на фоне ситуации в Донбассе

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В связи с российской спецоперацией на Украине возможен рост цен на импортные товары, однако закупаться впрок не стоит, так как сбережения могут пригодиться в будущем. Такую точку зрения в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат экономических наук, доцент РАНХиГС Николай Кульбака.

По его словам, не стоит ожидать массового исчезновения с прилавков каких-либо категорий продуктов питания. При нынешней политической и экономической конъюнктуре возможно удорожание импортных товаров, а также продукции, производимой «с использованием импорта».

— Я бы рекомендовал прежде всего не паниковать. Не делать резких телодвижений, потому что завтра деньги могут понадобиться. Говорить о том, что сейчас можно закупиться продуктами на всю жизнь в условиях, когда 63 процента населения нашей страны не имеет сбережений, — это контрпродуктивно, — отметил эксперт.

Экономист также напомнил о том, что сбережения могут пригодиться в будущем:

— Вы сейчас закупитесь впрок, но завтра вам тоже на что-то надо будет жить. И завтра вам могут понадобиться деньги на какие-то другие траты. Поэтому в первую очередь надо сохранять спокойную голову — это самое главное.

До этого Виктор Литовкин в беседе с «ВМ» объяснил, зачем Россия начала спецоперацию на Украине.

Ситуация в Донбассе

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация. В связи с данной ситуацией 19 февраля руководители самопровозглашенных республик обратились к России с просьбой признать их независимость.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины. Отмечается, что это необходимо, чтобы избежать жертв среди мирного населения, а также для предотвращения гуманитарной катастрофы в Донбассе.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.