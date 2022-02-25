Российский фондовый рынок резко вырос на открытии торгов

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На российском фондовом рынке в пятницу, 25 февраля, произошел рост котировок.

По состоянию на 10:20 по московскому времени индекс Мосбиржи показал рост на 23,91 процента — до 2520 пунктов.

Индекс РТС, в свою очередь, вырос на 28,30 процента — до 953 пунктов.

В настоящее время стоимость доллара оценивается в 84,2 рубля, а евро — 94,4 рубля.

Лидерами роста оказались такие компании, как «Новатэк», VK и «Сургутнефтегаз», передает «Коммерсантъ».

Банк России для стабилизации финансовой ситуации решил начать интервенции на валютном рынке, расширить ломбардный список и реализовать операции по доппредоставлению ликвидности финансовым организациям. Об этом стало известно в четверг, 24 февраля.

В этот же день президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

О том, чего ждать в ближайшее время на фондовом рынке, «Вечерняя Москва» узнала у экономиста Евгения Надоршина.