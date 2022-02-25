Эксперт объяснил, какими картами россияне могут расплачиваться за границей

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Российские туристы могут столкнуться с трудностями при использовании за границей карт банков, попавших под санкции стран Запада. Однако опасаться отключения России от системы SWIFT путешественникам не стоит. Об этом «Вечерней Москве» рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

По его словам, платежные системы Visa и Mastercard, которыми пользуется большинство наших соотечественников за рубежом, не включены в нынешние санкционные пакеты. Более того, это частные компании, стремящиеся максимизировать свою прибыль, а значит — они не особенно хотят присоединяться к санкциям в отношении России.

Однако туристы все равно могут испытать сложности при использовании пластиковых карт. В этом вопросе все зависит от банка-эмитента.

— Если карта выпущена банком, который не подпал под санкции, то туристам особенно волноваться ни о чем не надо. Если же банк попал в пакет односторонних санкций — тут уже есть почва для волнений. Связано это может быть с запретом на долларовые операции, — объяснил собеседник «ВМ».

Эксперт рекомендует туристам в любом случае брать с собой в поездки наличные деньги, чтобы подстраховать себя от такого рода рисков.

При этом опасаться, как отмечает Беляев, отключения России от SWIFT (Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи — прим. «ВМ») туристам не стоит:

— Со SWIFT все просто. В отличие от Visa и Mastercard — это не платежная система. Это система передачи информации банкам о совершенных ими операциях, то есть это внутрибанковская история. И затрагивает она в основном сделки в корпоративном секторе, преимущественно на финансовом рынке. К простым гражданам это не имеет практически никакого отношения.

В пятницу, 25 февраля, Банк России сообщил, что клиенты банков, попавших под санкции, не смогут расплачиваться картами этих банков за границей. Среди них — банки Группы ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и «Открытие».