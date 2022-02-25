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ЦБ: Карты попавших под санкции банков нельзя использовать в ApplePay и GooglePay

Полина Долганова

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Ситуация в Донбассе
Экономика
ЦБ: Карты попавших под санкции банков нельзя использовать в ApplePay и GooglePay
Фото: Pixabay

Банк России в пятницу, 25 февраля, сообщил, что карты, которые попали под «блокирующие» санкции, банков ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, Промсвязьбанк и «Открытие» больше нельзя использовать в сервисах ApplePay и GooglePay.

В регуляторе уточнили, что при этом сами карточки продолжают работать на территории России.

— Карты этих банков не смогут использоваться сервисами Apple Pay, Google Pay, но стандартная контактная или бесконтактная оплата по этим картам доступна в полном объеме на всей территории России, — говорится в сообщении.

Накануне Минфин США ввел санкции против нескольких крупнейших российских банков. К ним относятся Газпромбанк, Совкомбанк, Новикомбанк, банк «Открытие» и «Альфа-Банк».

О новых санкциях в отношении ВТБ объявил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его словам, они коснутся ВТБ, «Аэрофлота» и Ростеха. Джонсон особо подчеркнул, что Великобритания будет прикладывать все усилия, чтобы выдавить Россию из мировой экономики.

В последние недели ситуация в Донбассе обострилась. Украина сосредоточила на линии соприкосновения большинство военных мощностей. На фоне угрозы агрессии со стороны Украины Донецкая и Луганская народные республики начали эвакуировать со своих территорий мирных жителей. В ДНР и ЛНР была объявлена всеобщая мобилизация.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе.

23 февраля стало известно, что главы ДНР и ЛНР обратились к президенту Российской Федерации с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Украины.

24 февраля Путин в своем обращении к россиянам заявил, что РФ проведет специальную военную операцию на территории Донбасса.

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