Сергей Собянин: Почти полмиллиона пассажиров ежедневно пользуются МЦК

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Московским центральным кольцом (МЦК) за все время его работы воспользовались 693 миллиона пассажиров. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Первые поезда пошли по МЦК в 2016 году — больше 5 лет назад. С того времени Московское центральное кольцо перевезло 693 миллиона пассажиров!, — написал глава города на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что ежедневно в будни МЦК пользуются порядка 500 тысяч человек.

21 февраля руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что пассажиропоток столичного общественного транспорта достиг 4,84 миллиона человек во вторую неделю февраля. Этот показатель на девять процентов опередил уровень первой недели месяца. Он отметил, что в течение второй недели февраля пассажиропоток метро и Московского центрального кольца (МЦК) увеличился на 12 процентов.

До этого сообщалось, что пассажиропоток новых станций Большой кольцевой линии (БКЛ) метро по итогам 2021 года составил 550 тысяч пассажиров в сутки.