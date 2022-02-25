Сергей Собянин сообщил о снижении на 80 процентов числа госпитализаций детей с ковидом

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Число госпитализаций детей с коронавирусной инфекцией снизилось на 80 процентов за последние две недели. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Глава города заявил, что на этом фоне он принял решение вернуть к плановой медицинской помощи 715 детских коек, ранее перепрофилированных под лечение коронавируса.

— В обычный режим работы уже перешел корпус Детской больницы Сперанского, возобновляют прием плановых пациентов Детская больница Башляевой, Инфекционная больница № 1 и Детская инфекционная больница № 6, — написал мэр на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Он добавил, что плановая медпомощь маленьким пациентам в городе оказывается в полном объеме.

Мэр Москвы перевел требование об удаленном режиме работы в столице с 28 февраля в разряд рекомендаций. Кроме того, Сергей Собянин сообщил, что с 28 февраля социальные карты пожилых москвичей будут разблокированы. По словам мэра, отменить ряд ограничений стало возможным в связи с устойчивым снижением заболеваемости «омикроном». Так, количество новых случаев коронавирусной инфекции уменьшилось более чем в три раза по сравнению с показателями конца января.