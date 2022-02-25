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Кадыров призвал Зеленского принести извинения Путину

Иван Юминов

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Ситуация в Донбассе
В мире
Кадыров призвал Зеленского принести извинения Путину
Фото: vk/ramzan

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует как можно скорее извиниться перед российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу, 25 февраля.

— Пользуясь случаем, хочу дать совет пока действующему президенту Зеленскому, пока он не стал экс-президентом Украины: чтобы он позвонил скорее нашему президенту, верховному главнокомандующему... И попросил извинений, — приводит слова Кадырова РИА Новости.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий, подчеркнул он.

25 февраля политолог Виктор Литовкин заявил «ВМ», что Путин и Зеленский могут сесть за стол переговоров в случае, если Украина прекратит сопротивление и признает независимость ЛНР и ДНР. По его словам, в ходе переговоров Путин и Зеленский могут договориться о том, что Украина станет нейтральным, дружественным России государством.

Страна должна будет, как считает он, отказаться от потенциальных планов о вступлении в НАТО. Будет ли при этом сменено руководство страны — решать украинскому народу, однако очевидно, что в случае капитуляции народ откажется от правительства, которое привело Украину к войне и поражению, уверен Литовкин.

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